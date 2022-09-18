  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de hummalı çalışma! "Ana tanrıça kenti" gün yüzüne çıkarılıyor

İzmir'de hummalı çalışma! "Ana tanrıça kenti" gün yüzüne çıkarılıyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan ve Antik Çağ'da "ana tanrıça kenti" olarak adlandırılan Metropolis Antik Kenti'nde son bir ayda, kentin görkemine işaret eden 3 metre yüksekliğinde 4 ayrı sütun ile mozaiklerin bir bölümü ortaya çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 14:25 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 14:30
İzmir’de hummalı çalışma! Ana tanrıça kenti gün yüzüne çıkarılıyor

Metropolis Antik Kenti'ndeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni, Sabancı Vakfı iş birliğiyle Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında yürütülüyor. Antik Çağ'da "ana tanrıça kenti" olarak adlandırılan Metropolis'teki kazılar, son dönemde "kamusal yapıya" ilişkin izlerin bulunduğu bölgede yoğunlaştı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de hummalı çalışma! Ana tanrıça kenti gün yüzüne çıkarılıyor

Alanda, milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş bir yapının buluntularına ulaşan kazı ekibi, son bir ayda yaklaşık 3 metre yüksekliğinde 4 ayrı sütun ortaya çıkardı.

İzmir’de hummalı çalışma! Ana tanrıça kenti gün yüzüne çıkarılıyor

"ÇOK İYİ KORUNMUŞ BİR MİMARİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Kazı başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, AA muhabirine, 2022 kazı çalışmalarının oldukça verimli olduğunu söyledi.

Kent girişinde yoğunlaşan çalışmalarda önemli buluntulara ulaştıkları bilgisini veren Aybek, "Yaklaşık 1 ay önce buradaki buluntuların hiçbiri yokken bugün bizi sevindiren sonuçlarla karşı karşıyayız. Bu buluntular Metropolis'in Antik Dönemde özellikle de Roma Dönemi'nde sanıldığı kadar küçük bir kent değil tam aksine büyük bir kent olduğunu gösteriyor." dedi.

İzmir’de hummalı çalışma! Ana tanrıça kenti gün yüzüne çıkarılıyor

"Zemini bir blokaj ve onu çevreleyen üç sıra mermer kesme taştan basamaklar, mozaikli bir galeri ve sütunların taşıdığı bir üst örtüyle oldukça büyük anıtsal bir yapıyı şu anda ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çok iyi korunmuş bir mimariyle burada karşı karşıya kaldık.

İzmir’de hummalı çalışma! Ana tanrıça kenti gün yüzüne çıkarılıyor

Arkamda görmüş olduğunuz sütunların tamamı kendi dönemindeki pozisyonuyla korunmuş, toprak altında kalmış ve günümüze kadar ulaşmış durumda. Arkeolojik kazılarla sütunlar ayakta, kendi yerlerinde ortaya çıkmaya başlıyor." ifadelerini kullanan Aybek, son dönemdeki çalışmalarda 4 sütunu kendi yerinde bulduklarını, parçalarını, tamburlarını da düşmüş halde zeminde tespit ettiklerini anlattı.

  • SON DAKİKA