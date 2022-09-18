İzmir'de hummalı çalışma! "Ana tanrıça kenti" gün yüzüne çıkarılıyor

"ÇOK İYİ KORUNMUŞ BİR MİMARİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"
Kazı başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, AA muhabirine, 2022 kazı çalışmalarının oldukça verimli olduğunu söyledi.
Kent girişinde yoğunlaşan çalışmalarda önemli buluntulara ulaştıkları bilgisini veren Aybek, "Yaklaşık 1 ay önce buradaki buluntuların hiçbiri yokken bugün bizi sevindiren sonuçlarla karşı karşıyayız. Bu buluntular Metropolis'in Antik Dönemde özellikle de Roma Dönemi'nde sanıldığı kadar küçük bir kent değil tam aksine büyük bir kent olduğunu gösteriyor." dedi.