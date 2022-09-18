İzmir'de hummalı çalışma! "Ana tanrıça kenti" gün yüzüne çıkarılıyor

"Zemini bir blokaj ve onu çevreleyen üç sıra mermer kesme taştan basamaklar, mozaikli bir galeri ve sütunların taşıdığı bir üst örtüyle oldukça büyük anıtsal bir yapıyı şu anda ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çok iyi korunmuş bir mimariyle burada karşı karşıya kaldık.