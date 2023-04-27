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Haberler Galeri İzmir'de kaçak akaryakıt deposuna baskın! 44 bin litre ele geçirildi

İzmir'de kaçak akaryakıt deposuna baskın! 44 bin litre ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir depoya yapılan baskın sonucu araçların motor aksamı ile çevreye zarar veren 44 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 10:25 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 10:28
İzmir’de kaçak akaryakıt deposuna baskın! 44 bin litre ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde polisin bir depoya yaptığı baskında, araçların motor aksamı ile çevreye zarar veren 44,1 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

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İzmir’de kaçak akaryakıt deposuna baskın! 44 bin litre ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların motor aksamı ile çevreye zarar veren karışımlı akaryakıta ilişkin çalışma başlattı.

İzmir’de kaçak akaryakıt deposuna baskın! 44 bin litre ele geçirildi

Ekipler, Bornova ilçesindeki bir depoya baskın yaptı. Operasyonda 44,1 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 6 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir’de kaçak akaryakıt deposuna baskın! 44 bin litre ele geçirildi
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