İzmir'de kaçak akaryakıt deposuna baskın! 44 bin litre ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir depoya yapılan baskın sonucu araçların motor aksamı ile çevreye zarar veren 44 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli de gözaltına alındı.