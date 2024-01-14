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Haberler Galeri İzmir'de kaza üstüne kaza! Temizleme aracına arkadan çarptı

İzmir'de kaza üstüne kaza! Temizleme aracına arkadan çarptı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de sabah karşı meydana gelen kaza yerini temizlemeye giden belediyeye ait araca bir minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan minibüs sürücüsü ağır yaralandı.

DHA

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 13:07 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 13:10

İzmir’de kaza üstüne kaza! Temizleme aracına arkadan çarptı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de, kaza nedeniyle olay yerinde çalışma yapan yol temizleme aracına, kapalı kasa minibüs çarptı. Kazada, minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

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İzmir’de kaza üstüne kaza! Temizleme aracına arkadan çarptı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 02.00 sıralarında Mürselpaşa Bulvarında bir otomobil maddi hasarlı kazaya karıştı. Bunun üzerine olay yerine A.S.(51) idaresinde bulunan 34 FYD 961 plakalı belediyeye ait yol temizleme aracı gönderildi. Temizleme aracı bulvarda çalışma yaptığı sırada, A.Ş.(37) kullandığı 35 AIM 698 plakalı kapalı kasa minibüs, temizleme aracına arkadan çarptı.

İzmir’de kaza üstüne kaza! Temizleme aracına arkadan çarptı

Çarpmanın şiddetiyle sürücü, bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü A.Ş.'yi sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İzmir’de kaza üstüne kaza! Temizleme aracına arkadan çarptı

Sağlık ekipleri tarafında olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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