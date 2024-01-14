İzmir’de kaza üstüne kaza! Temizleme aracına arkadan çarptı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 02.00 sıralarında Mürselpaşa Bulvarında bir otomobil maddi hasarlı kazaya karıştı. Bunun üzerine olay yerine A.S.(51) idaresinde bulunan 34 FYD 961 plakalı belediyeye ait yol temizleme aracı gönderildi. Temizleme aracı bulvarda çalışma yaptığı sırada, A.Ş.(37) kullandığı 35 AIM 698 plakalı kapalı kasa minibüs, temizleme aracına arkadan çarptı.