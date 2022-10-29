İzmir'de klasik otomobillerle 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyetin 99. yıldönümü tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor. İzmir'de de Klasik Otomobil Derneği üyeleri 35 araçtan oluşan kortejle Konak ilçesi Alsancak semtinden Karşıyaka'ya kadar tur attı.