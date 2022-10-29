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Haberler Galeri İzmir'de klasik otomobillerle 29 Ekim coşkusu

İzmir'de klasik otomobillerle 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyetin 99. yıldönümü tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor. İzmir'de de Klasik Otomobil Derneği üyeleri 35 araçtan oluşan kortejle Konak ilçesi Alsancak semtinden Karşıyaka'ya kadar tur attı.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 14:53 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 14:56
İzmir’de klasik otomobillerle 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet'in 99'uncu kuruluş yıl dönümü, İzmir'de gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri de kutlamalar kapsamında kortej düzenledi.

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İzmir’de klasik otomobillerle 29 Ekim coşkusu

Saat 13.30'da Alsancak Havagazı Fabrikası önünde toplanan 35'e yakın klasik otomobil sürücüsü, araçlarını Türk bayraklarıyla donattı.

İzmir’de klasik otomobillerle 29 Ekim coşkusu

İzmir Klasik Otomobil Derneği Başkanı Murat Akarsu, "Klasik otomobilsevenler olarak Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümünde bir kortej düzenledik.

İzmir’de klasik otomobillerle 29 Ekim coşkusu

Yaklaşık 35 klasik otomobille beraber tur atacağız. İnşallah güzel olacak. Araçlarımızı Türk bayrakları ile süsledik" dedi.

İzmir’de klasik otomobillerle 29 Ekim coşkusu

Korna çalarak ilerleyen klasik otomobillerin şehir turu Karşıyaka'da sona erdi.

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