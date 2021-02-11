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İzmir’de Kordon’un görüntüsü pandemi öncesini aratmadı

İzmir'de hafta başında etkili olan sağanağın ardından güneşin açmasını fırsat bilen İzmirliler, Kordon'a akın etti. Sahilde yaşanan kalabalık, korona virüs salgını öncesi günleri aratmadı. Gruplar halinde çimlerde oturanlar, Covid-19 vaka sayılarının neden arttığının adeta fotoğrafını verdiler. Zaman zaman sosyal mesafe ile maske kuralının unutulduğu da görüntülere yansıdı.

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:44 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





