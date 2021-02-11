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Haberler Galeri İzmir’de Kordon’un görüntüsü pandemi öncesini aratmadı

İzmir’de Kordon’un görüntüsü pandemi öncesini aratmadı

İzmir'de hafta başında etkili olan sağanağın ardından güneşin açmasını fırsat bilen İzmirliler, Kordon'a akın etti. Sahilde yaşanan kalabalık, korona virüs salgını öncesi günleri aratmadı. Gruplar halinde çimlerde oturanlar, Covid-19 vaka sayılarının neden arttığının adeta fotoğrafını verdiler. Zaman zaman sosyal mesafe ile maske kuralının unutulduğu da görüntülere yansıdı.

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:44 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:53
İzmir’de Kordon’un görüntüsü pandemi öncesini aratmadı

İzmir´de hafta başında etkili olan sağanağın ardından güneş açtı, hava sıcaklığı yükseldi. Güneşi gören İzmirliler ise Covid-19 tedbirlerini unutup Kordon'a akın etti. Böylece İzmir'den de koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı fotoğraf kareleri haber merkezlerine akmaya başladı.

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İzmir’de Kordon’un görüntüsü pandemi öncesini aratmadı

Genç, yaşlı birçok kişi, çimler ile sahil kenarında oturarak vakit geçirdi. Kordon´da oluşan yoğunluk nedeniyle, sosyal mesafe ile maske kuralı da unutuldu.

İzmir’de Kordon’un görüntüsü pandemi öncesini aratmadı

Gruplar halinde çimlerde oturanlar, Covid-19 vaka sayılarının neden arttığını adeta gözler önüne sererken, pandemiye aldırış etmeyen vatandaşlar, bisiklete binmeyi, oltayla balık tutmayı da ihmal etmedi.

İzmir’de Kordon’un görüntüsü pandemi öncesini aratmadı

Sahilde yaşanan kalabalık, korona virüs salgını öncesi günleri aratmadı.

İzmir’de Kordon’un görüntüsü pandemi öncesini aratmadı
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