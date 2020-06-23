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Haberler Galeri İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki tıra çarptı

İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki tıra çarptı

İzmir'de park halindeli tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 12:32
İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki tıra çarptı
İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki tıra çarptı

İzmir'in Bornova ilçesinde emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

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İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki tıra çarptı
İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki tıra çarptı

B.S. idaresindeki 35 V 0945 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Çamkule mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki A.B'ye ait 80 ABK 686 plakalı tıra arkadan çarptı.

İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki tıra çarptı
İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki tıra çarptı

Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki tıra çarptı
İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki tıra çarptı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki tıra çarptı
İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki tıra çarptı

Ağır yaralanan sürücü B.S, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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