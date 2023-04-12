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Haberler Galeri İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında şiddet gördü yine de eşini polise vermedi

İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında şiddet gördü yine de eşini polise vermedi

İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde bir kadın bebek arabasındaki çocuğunun gözü önünde eşinden şiddet gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polislere direnen kadın eşini götürmek isteyen ekiplere sözlü saldırıda bulundu.

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 11:06 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 11:22
İzmir’de korkunç olay! Sokak ortasında şiddet gördü yine de eşini polise vermedi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, bebek arabasındaki çocuğunun gözleri önünde kocası olduğu öğrenilen bir kişi tarafından darbedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kocasını gözaltına almak istemesi üzerine direnen kadın, polis memurlarına sözlü saldırıda da bulundu.

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İzmir’de korkunç olay! Sokak ortasında şiddet gördü yine de eşini polise vermedi

Olay dün gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi, İzmir Otogarı karşısında bulunan kaldırımda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, bebek arabasında bulunan çocuğunun gözleri önünde karısını darbetmeye başladı.

İzmir’de korkunç olay! Sokak ortasında şiddet gördü yine de eşini polise vermedi

Kadının yüzüne ve vücuduna yumruklar savuran saldırgan, yoldan geçen araçlara da bağırarak küfürler etti. O anları balkondan cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İzmir’de korkunç olay! Sokak ortasında şiddet gördü yine de eşini polise vermedi

KOCASINI TESLİM ETMEMEK İÇİN DİRENDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan adamı ifadesini almak üzere polis merkezine götürmek istedi. Çocuğunun gözü önünde dayak yediği kocasını polise vermemek için direnen kadın ise, polis memurlarına direnerek sözlü saldırıda bulundu. Daha sonra kadın ve adam çocuklarıyla birlikte bölgeden uzaklaşırken o anlar da vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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