Haberler Galeri İzmir'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemleri sürüyor

İzmir'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemleri sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde Konak Meydanı ve Konak Vapur İskelesi'ni dezenfekte etti. Kentin birçok noktasındaki dijital ekran ve reklam panolarında Kovid-19'a karşı bilgilendirmeler yapılıyor

Giriş Tarihi: 20 Mart 2020 Cuma 14:52 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020 Cuma 14:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





