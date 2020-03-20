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Haberler Galeri İzmir'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemleri sürüyor

İzmir'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemleri sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde Konak Meydanı ve Konak Vapur İskelesi'ni dezenfekte etti. Kentin birçok noktasındaki dijital ekran ve reklam panolarında Kovid-19'a karşı bilgilendirmeler yapılıyor

Giriş Tarihi: 20 Mart 2020 Cuma 14:52 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020 Cuma 14:52
İzmir'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemleri sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce görevlendirilen 10 kişilik temizlik ekibi, tarihi saat kulesinde bulunan lavabo, çeşme, meydan etrafındaki oturma alanları ile telefon kulübeleri ve umumi tuvaletlerde dezenfekte işlemi yaptı.

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İzmir'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemleri sürüyor

Vatandaşların sıklıkla kullandığı Konak Vapur İskelesi de temizlendi. İskele içerisindeki kart dolum cihazları, turnikeler, tırabzanlar ile oturma alanları da temizlik işleminden geçirildi.

İzmir'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemleri sürüyor

Bu arada kentin birçok noktasındaki dijital ekran ve reklam panolarında yeni tip Kovid-19'a karşı bilgilendirmeler yapılıyor.

İzmir'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemleri sürüyor
İzmir'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemleri sürüyor
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