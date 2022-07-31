İzmir’de KPSS heyecanı! Sınav merkezlerinin yolunu tuttular

'GEÇ KALMAMAK İÇİN ÖNLEM ALDIK'

Sınava giren arkadaşını bekleyen vatandaşlardan Büşra Bilgili ise "Arkadaşım az önce sınav merkezine girdi. Aşırı heyecanlıydı. Önümüzdeki sene de ben aynı sınava gireceğim. Umarım herkes için hayırlı bir sınav olur. Çok uzak bir yerden geldik ve geç kalmamak için önlem aldık. Bazen aksilikler insanları son anda buluyor. Kimsenin üzülmesini istemeyiz inşallah tedbirlerini almışlardır" ifadelerini kullandı.

