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Haberler Galeri İzmir'de kuraklık endişesi! Tahıl rekoltesi yüzde 30-40 düşebilir

İzmir'de kuraklık endişesi! Tahıl rekoltesi yüzde 30-40 düşebilir

Dünya genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle barajlarda su seviyesinde düşüşler görülürken çiftçiler de verim kaybı endişesi yaşıyor. İzmir'de sonbaharda yağış azlığı nedeniyle tahıl ekimini erteleyen çiftçi, kış aylarının da kurak geçmesi nedeniyle rekoltenin yüzde 30-40 düşeceğini tahmin ediyor.

Giriş Tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi 15:15 Güncelleme Tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi 15:29
İzmir’de kuraklık endişesi! Tahıl rekoltesi yüzde 30-40 düşebilir

Türkiye genelinde yağışlar, 1 Ekim 2022-31 Ocak 2023 dönemini kapsayan 2023 su yılında, normallerin ve geçen yılın altında gerçekleşti. Yağış normali 297,2 milimetre olan ve 2022 su yılında 300,6 milimetre yağış alan Ege Bölgesi'ne, 2023 su yılında 206,1 milimetre yağış düştü.

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İzmir’de kuraklık endişesi! Tahıl rekoltesi yüzde 30-40 düşebilir

Ege'nin tarımsal üretimde önemli kenti İzmir, şubat ayını da uzun yıllar ortalamasının altında yağışla geçirdi. Kentte yağışların yetersizliği, içme suyu ve sulama barajlarındaki su seviyesine olumsuz yansırken, çiftçileri de verim konusunda endişelendiriyor.

İzmir’de kuraklık endişesi! Tahıl rekoltesi yüzde 30-40 düşebilir

BUĞDAY FİLİZİ ÇİMEN BOYUNDA KALDI

İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, AA muhabirine, yılda 4 ürün alınabilen verimli topraklara sahip bölgede kuraklığın tarımsal üretime olumsuz yansıdığını söyledi.

İzmir’de kuraklık endişesi! Tahıl rekoltesi yüzde 30-40 düşebilir

Kış aylarında ürünleri etkileyecek ölçüde sadece 3 kez yağmur yağdığını anlatan Erdallı, sonbaharda da kuraklık nedeniyle özellikle kıraç arazilerde tahıl ekimini yaklaşık 1 ay ertelediklerini hatırlattı.

İzmir’de kuraklık endişesi! Tahıl rekoltesi yüzde 30-40 düşebilir

Erdallı, geç ekilen buğdayın filizlendikten sonra soğuk ve kurak bir hava ile karşılaştığını kaydederek, şöyle dedi:

"Kurak gitmesi sadece buğdayı değil bütün ürünleri etkiledi. Baklagil tamamen sulama ister oldu. Kışlık sebzeler hala sulanıyor. Buğday da sulamadan olmayacak pozisyonda. Çiftçi ne gübresini atabildi ne de başka bir bakım yapabildi. Şu anda 'kardeşlenme' döneminde buğday. Buğdayın boyu 5 santimetrede kaldı. Normalde bu mevsimde bizim bu bölgemizde buğday en az 25-30 santimetre olması lazımdı. Yani biz halk arasında işte 'Dizimize yaklaşır' derdik. Yani buğdayın içinde yürüdük mü bayağı bir paçalarımız ıslanırdı. 5 santimetrede olduğu için sadece çimen gibi kaldı. Eğer bu şekilde yağmur yağmazsa, sulama imkanı olan çiftçilerimiz arazisini sularsa bir nebze kurtarabilir ama sulanamayan arazilerde ürün de alamazlar."

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