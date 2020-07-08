İzmir'de kuyumcular sahte pırlantaya karşı uyardı

GERÇEĞİ 7 BİN TL, SAHTESİ 7.5 LİRA

Laboratuvarda sahte pırlanta hazırlamanın da maliyetli bir işlem olduğunu ifade eden esnaf Berkant Sarıcalı ise vatandaşların bunu ayırt etmesinin oldukça güç olduğunu anlattı. Sarıcalı şöyle konuştu:



"Büyük taşlı pırlantaları ayırt etmek kolay. Normal bir yüzükle yan yana konulduğunda arada dağlar kadar fark var. Pırıltısı ya da ağırlığından sahte olduğu anlaşılır. Gerçek pırlanta kullanılan bir yüzük 7 bin TL iken, bijuteride satılanlar 7 buçuk lira civarındadır. Ama piyasada pırlantanın sahteleri var. Onları normal bir müşterinin ayırması imkansız. Maliyetli bir işlemdir, cam taşlara benzemez. Ama pırlanta kadar değeri olmaz. Pırlantanın verdiği bütün renkleri, ışıltıyı verir. Sadece fiyatı daha uygundur. En düşük pırlanta bugün bin liradan başlıyor. Müşteriler aldatılmamak için bildikleri güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapsınlar. 300-500 lira ucuz diye aldanıp başka yerlere gitmesinler. Sertifikayı kuyumcu kendisi basıyor. Uluslararası sertifika gibi değil. Ama büyük pırlantalar için verilen sertifikalar güvenilirdir. Çünkü onların da bir maliyeti var. Bir sertifika bastırmak 100 dolar. Küçük taşlarda tercih edilmiyor."