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Haberler Galeri İzmir'de mahalleye gelen başıboş atlar ilginç görüntü oluşturdu

İzmir'de mahalleye gelen başıboş atlar ilginç görüntü oluşturdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakların boşalmasını fırsat bilen atların bir çocuk parkına girerek otlaması ilginç görüntülere sahne oldu.

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2020 Pazar 19:30 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2020 Pazar 19:31
İzmir'de mahalleye gelen başıboş atlar ilginç görüntü oluşturdu

İzmir'de mahalleye gelen başıboş atlar ilginç görüntü oluşturdu

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İzmir'de mahalleye gelen başıboş atlar ilginç görüntü oluşturdu

zmir'in Bayraklı ilçesinde sokakların boşalmasını fırsat bilen atların bir çocuk parkına girerek otlaması ilginç görüntülere sahne oldu.

İzmir'de mahalleye gelen başıboş atlar ilginç görüntü oluşturdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı İzmir'de sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

İzmir'de mahalleye gelen başıboş atlar ilginç görüntü oluşturdu

Bayraklı ilçesindeki 75. Yıl Mahallesinde ise sokakların sakinliğini fırsat bilen başıboş atların yeşil alanlar ve oyun parkında özgürce otlaması dikkat çekti.

İzmir'de mahalleye gelen başıboş atlar ilginç görüntü oluşturdu

Mahalleyi çevreleyen kırsal bölgelerden geldiği değerlendirilen 2 tay ve 8 at, çim alanlarda yayıldı, boş yollarda ve kaldırımlarda yürüdü.

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