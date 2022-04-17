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İzmir'de maraton heyecanı! Renkli görüntüler ortaya çıktı
İzmir'de maraton heyecanı! Renkli görüntüler ortaya çıktı
43 farklı ülkeden 552 yabancının ter döktüğü ve Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) verilen Maraton İzmir koşuldu. Yarışa binlerce İzmirli katıldı. Maraton sırasında farklı kostümlerle koşanlar, bebekleriyle katılanlar, ev hayvanlarını da yanlarına alanlar renkli görüntüler oluşturdu.
Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 11:05
Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 11:17
İzmir'de "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz" sloganıyla 3'üncü kez düzenlenen Maraton İzmir, büyük coşkuyla başladı.
Sabahın ilk ışıklarında ısınma çalışmaları için Kültürpark'ta bir araya gelen yaklaşık 5 bin sporsever renkli görüntüler oluşturdu. Maratondan önceki 10 kilometrelik ilk yarış için Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ binasının önünden saat 07.20'de start verildi.
Bu yarışa 4 binin üzerinde kişi katılım gösterirken, koşucular Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönerek startın verildiği yerde finişe ulaştı.
Ana yarış olan 42 kilometrelik Maraton İzmir'in startı ise aynı noktadan saat 08.00'de verildi. Maraton İzmir'e 43 farklı ülkeden 552 yabancı sporcu katıldı.
42 kilometrelik parkurda atletler Alsancak, Altınyol, Karşıyaka, Bostanlı yolları üzerinden dönerek Konak, Göztepe, İnciraltı istikametine gidecek ve tekrar start noktasında finişe varacak.