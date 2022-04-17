İzmir’de maraton heyecanı! Renkli görüntüler ortaya çıktı

Sabahın ilk ışıklarında ısınma çalışmaları için Kültürpark'ta bir araya gelen yaklaşık 5 bin sporsever renkli görüntüler oluşturdu. Maratondan önceki 10 kilometrelik ilk yarış için Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ binasının önünden saat 07.20'de start verildi.