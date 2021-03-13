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Haberler Galeri İzmir'de maske-mesafe kuralı unutuldu! 'Kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı

İzmir'de maske-mesafe kuralı unutuldu! 'Kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı

İzmir'de son günlerde tekrar yükselişe geçen vaka sayısı, kentin renk kodunu turuncudan kırmızıya yaklaştırdı. Buna rağmen İzmirliler, bugün sahiller ile parklara akın etti.

Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 17:11 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 17:15
İzmir'de maske-mesafe kuralı unutuldu! 'Kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı

Yüksek riskli' iller arasında yer alan İzmir'de son bir haftada vaka sayısı yükselmeye başladı.

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İzmir'de maske-mesafe kuralı unutuldu! 'Kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı

Daha önce Vali Yavuz Selim Köşger'in vaka sayılarının yüzde 50'nin üzerinde arttığını bildirerek, "Turuncudan kırmızı koda geçmenin eşiğindeyiz" uyarısında bulunduğu kentte, sokağa çıkma kısıtlamasının olmamasını fırsat bilip, bugün sahiller ile caddeleri doldurdu.

İzmir'de maske-mesafe kuralı unutuldu! 'Kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı

Alsancak Kordon'da vakit geçirmeye gelenler sahil kıyısı ile çimlerde oturdu. Sosyal mesafeye uyulmadığı görülen kalabalık alanlarda bazıları maske de takmadı.

İzmir'de maske-mesafe kuralı unutuldu! 'Kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı

Zabıta ekipleri, vatandaşları kurallara uyması yönünde anons yaparak, uyardı.

DHA

İzmir'de maske-mesafe kuralı unutuldu! 'Kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı
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