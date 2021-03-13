Haberler Galeri İzmir'de maske-mesafe kuralı unutuldu! 'Kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı

İzmir'de maske-mesafe kuralı unutuldu! 'Kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı

İzmir'de son günlerde tekrar yükselişe geçen vaka sayısı, kentin renk kodunu turuncudan kırmızıya yaklaştırdı. Buna rağmen İzmirliler, bugün sahiller ile parklara akın etti.

Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 17:11 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 17:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





