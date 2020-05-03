İzmir'de meydanlar boş kaldı

"Kentlerin kalbinin attığı yer" olarak nitelendirilen ve normal şartlarda her gün binlerce kişiyi ağırlayan meydanlar, Kovid-19 salgınıyla adeta sessizliğe büründü. İzmir'de de cadde ve sokaklar yasak nedeniyle boş kaldı.
Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2020 Pazar 14:32Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2020 Pazar 14:32
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Yaklaşık 2 aydır devam eden salgın tedbirleri kapsamında vatandaşların "Evde kal" çağrılarına riayet etmesiyle meydanlardaki araç ve insan kalabalığı yerini güvercinlere bırakmış durumda.