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Haberler Galeri İzmir'de meydanlar boş kaldı

İzmir'de meydanlar boş kaldı

"Kentlerin kalbinin attığı yer" olarak nitelendirilen ve normal şartlarda her gün binlerce kişiyi ağırlayan meydanlar, Kovid-19 salgınıyla adeta sessizliğe büründü. İzmir'de de cadde ve sokaklar yasak nedeniyle boş kaldı.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2020 Pazar 14:32 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2020 Pazar 14:32
İzmir'de meydanlar boş kaldı

Yaklaşık 2 aydır devam eden salgın tedbirleri kapsamında vatandaşların "Evde kal" çağrılarına riayet etmesiyle meydanlardaki araç ve insan kalabalığı yerini güvercinlere bırakmış durumda.

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İzmir'de meydanlar boş kaldı

Salgından önceki günlerde binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen meydanlarda sessizlik hakim

İzmir'de meydanlar boş kaldı
İzmir'de meydanlar boş kaldı
İzmir'de meydanlar boş kaldı
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