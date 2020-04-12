İzmir’de meydanlar güvercinlere kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen genelgeyle İzmir'in de yar aldığı 31 şehirde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinden sonra yaklaşık 5 milyon nüfusu olan il sessizliğe büründü. İzmir'in en kalabalık meydanlarından olan Konak Meydanı da bu sessizlikten payını aldı.