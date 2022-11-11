İzmir’de Milli Ağaçlandırma Günü’nde 42 bin 200 fidan toprakla buluştu

Dünyanın en güzel coğrafyalarından, yurt köşelerinden birisi. Bu güzel yurdu, daha da güzelleştirmek için hep birlikte gayret etmemiz lazım. Son 20 yılda İzmir'de 105 bin 527 hektar alan ağaçlandırıldı, bu süreçte 154 milyon fidan İzmir'de toprakla buluşturuldu. Son 1 yılda 5 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Bu çok önemli bir şey. Son dönemde aldığımız tedbirlerle, son 1-2 yıldır İzmir'de büyük yangınlar olmuyor, olmaması için gayret etmeye de devam edeceğiz. Ormanları gözümüz gibi korumamız lazım. Bu güzel ülkenin en güzel süsü ormanlarımızdır. Sağlığımızın, mutluluğumuzun, birlikteliğimizin ve beraberliğimizin nişanesidir" diye konuştu.