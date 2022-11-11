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Haberler Galeri İzmir'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 42 bin 200 fidan toprakla buluştu

İzmir'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 42 bin 200 fidan toprakla buluştu

2019 yılında ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, ülke genelinde ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. İzmir'de 31 lokasyondaki 53 hektarlık alanda, 42 bin 200 fidan dikildi.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 14:28 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 14:33
İzmir’de Milli Ağaçlandırma Günü’nde 42 bin 200 fidan toprakla buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2019 yılında ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, yurdun dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Bornova'ya bağlı Yakaköy Mahallesi'ndeki törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, bürokratlar, üniversite temsilcileri ve ilk ve orta dereceli okullardan ve üniversitelerden çok sayıda öğrenci katıldı.

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İzmir’de Milli Ağaçlandırma Günü’nde 42 bin 200 fidan toprakla buluştu

'Türkiye Yüzyılına Nefes' temasıyla düzenlenen fidan dikim etkinliklerinde İzmir'de 31 lokasyondaki 53 hektarlık alanda 42 bin 200 fidan, Manisa'da ise 17 lokasyondaki 39 hektarlık alanda 53 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

İzmir’de Milli Ağaçlandırma Günü’nde 42 bin 200 fidan toprakla buluştu

'ORMANLAR MUTLULUĞUMUZUN VE SAĞLIĞIMIZIN NİŞANESİDİR'
Etkinlik öncesi konuşan Vali Köşger, 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesinin çok isabetli bir karar olduğunu söyleyerek, "Bu kararı alanların hepsinden, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu işe emek veren orman teşkilatı çalışanlarından Allah razı olsun. Çok güzel bir vatanımız var. Bu toprakları bize vatan kılan Alpaslanları, Yavuz Sultan Selimleri, Fatih Sultan Mehmetleri, Kanunileri ve tabi ki dün de ölüm yıl dönümünde andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla, minnetle yad ediyoruz. Bu güzel yurdu bize bıraktılar.

İzmir’de Milli Ağaçlandırma Günü’nde 42 bin 200 fidan toprakla buluştu

Dünyanın en güzel coğrafyalarından, yurt köşelerinden birisi. Bu güzel yurdu, daha da güzelleştirmek için hep birlikte gayret etmemiz lazım. Son 20 yılda İzmir'de 105 bin 527 hektar alan ağaçlandırıldı, bu süreçte 154 milyon fidan İzmir'de toprakla buluşturuldu. Son 1 yılda 5 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Bu çok önemli bir şey. Son dönemde aldığımız tedbirlerle, son 1-2 yıldır İzmir'de büyük yangınlar olmuyor, olmaması için gayret etmeye de devam edeceğiz. Ormanları gözümüz gibi korumamız lazım. Bu güzel ülkenin en güzel süsü ormanlarımızdır. Sağlığımızın, mutluluğumuzun, birlikteliğimizin ve beraberliğimizin nişanesidir" diye konuştu.

İzmir’de Milli Ağaçlandırma Günü’nde 42 bin 200 fidan toprakla buluştu

'EN ÇOK AĞAÇLANDIRMA YAPAN ÜLKELER ARASINDA AVRUPA'DA 1'İNCİYİZ'
Törende konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise ülkedeki orman varlığını artırmaya yönelik çalışmaların gece gündüz demeden devam ettiğinin altını çizerek, şunları söyledi:
"Bu başarımız Dünya Gıda ve Tarım örgütü tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi FRA raporunda ortaya konmuştur. 2015 yılında ülkemiz orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sıradayken, 2020 yılındaki raporda 27'nci sıraya yükselmiştir. Aynı raporda Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 6'ncı sırada yer almıştır. Ülkemizin orman varlığı 23,1 milyon hektar ile yüzölçümümüzün yaklaşık 29,6'sına tekabül etmektedir.

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