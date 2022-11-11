İzmir’de Milli Ağaçlandırma Günü’nde 42 bin 200 fidan toprakla buluştu

'ORMANLAR MUTLULUĞUMUZUN VE SAĞLIĞIMIZIN NİŞANESİDİR'
Etkinlik öncesi konuşan Vali Köşger, 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesinin çok isabetli bir karar olduğunu söyleyerek, "Bu kararı alanların hepsinden, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu işe emek veren orman teşkilatı çalışanlarından Allah razı olsun. Çok güzel bir vatanımız var. Bu toprakları bize vatan kılan Alpaslanları, Yavuz Sultan Selimleri, Fatih Sultan Mehmetleri, Kanunileri ve tabi ki dün de ölüm yıl dönümünde andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla, minnetle yad ediyoruz. Bu güzel yurdu bize bıraktılar.