İzmir’de mutlaka görmeniz gereken antik kentler

ERYTHRAİ ANTİK KENTİ

Erythrai Antik Kenti, İzmir il sınırlarında, Çeşme ilçesinin Ildır (ya da eski adıyla Erythrai) köyü yakınlarında yer alan önemli bir antik Yunan kentidir. Erythrai, MÖ 3. binyıldan itibaren yerleşim izlerine rastlanan ve özellikle İyonya bölgesinde yer alan antik kentlerden biri olarak bilinir. Kent, antik dönemde denizcilik ve ticaret açısından büyük bir öneme sahipti ve Ege bölgesindeki en önemli İyon kentlerinden biri olarak kabul edilir.

