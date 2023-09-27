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Haberler Galeri İzmir'de nefes kesen tatbikat! Görüntüler film sahnelerini aratmadı

İzmir'de nefes kesen tatbikat! Görüntüler film sahnelerini aratmadı

İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen tatbikat adeta nefesleri kesti. Senaryo gereği önce bir deprem meydana geldi ardından ise tankerde yangın başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kimyasal yangına müdahale başarı ile tamamlandı.

İHA

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 12:24 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 12:24

İzmir’de nefes kesen tatbikat! Görüntüler film sahnelerini aratmadı

İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kuzey Bölge Amirliği, Aliağa ilçesindeki İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir dolum tesisinin işçileriyle ortak yangın tatbikatı yaptı.

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İzmir’de nefes kesen tatbikat! Görüntüler film sahnelerini aratmadı

Tatbikatta senaryo gereğince deprem meydana geldi. Deprem sonrasında ise bir tankerde, dolum yapıldığı esnada gaz kaçağı oluştu ve yangın başladı.

İzmir’de nefes kesen tatbikat! Görüntüler film sahnelerini aratmadı

Yangın alarmının verilmesinin ardından yangın söndürme sistemi anında devreye girdi. 15 kişilik dolum tesisi yangına müdahale ekipleri, tesis müdürü öncülüğünde ilk müdahaleyi yaptı.

İzmir’de nefes kesen tatbikat! Görüntüler film sahnelerini aratmadı

Özel yanmaz kumaş giydirilmiş ekip, önce perondaki gaz vanasını kapattı. İlk müdahaleyi tesis çalışanlarının yaptığı yangın mahalline, hemen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye araçları sevk edildi.

İzmir’de nefes kesen tatbikat! Görüntüler film sahnelerini aratmadı

Ekipler, baygın halde bulunan sürücüyü araçtan çıkartarak, AKS aracı ile hastaneye sevk etti. Yaklaşık 15 dakika süren kimyasal yangına müdahale başarı ile tamamlandı. Tüm bu tatbikat anları nefesleri kesti.

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