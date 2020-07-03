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Haberler Galeri İzmir'de orman yangını! 5 saatte kontrol altına alındı

İzmir'de orman yangını! 5 saatte kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alamda çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alındı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 arazöz, 5 dozer, 18 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200 personel ile müdahale edildi.

Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma 08:46 Güncelleme Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma 08:52
İzmir'de orman yangını! 5 saatte kontrol altına alındı

zmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 arazöz, 5 dozer, 18 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200 personel ile müdahale edildi.

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İzmir'de orman yangını! 5 saatte kontrol altına alındı

İtfaiye Daire Başkanlığı da arazözlerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

İzmir'de orman yangını! 5 saatte kontrol altına alındı

Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalı devam eden yangın, ilk belirlemelere göre 4 hektarlık alanda etkili oldu.
DHA

İzmir'de orman yangını! 5 saatte kontrol altına alındı
İzmir'de orman yangını! 5 saatte kontrol altına alındı
İzmir'de orman yangını! 5 saatte kontrol altına alındı
İzmir'de orman yangını! 5 saatte kontrol altına alındı
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