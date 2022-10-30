İzmir’de rezerv alanda inşa edilen deprem konutları için tarih belli oldu

"MİLLET BAHÇESİ ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR"
Rezerv alanın tamamına elektrik, su, doğalgaz gibi altyapı imkanlarının ulaştığını vurgulayan Bıyıkoğlu, şöyle devam etti:
"Bölgemizde anaokulu, ortaokul, ilkokul ve 2 caminin de inşaatları devam etmektedir. Deprem konutlarımız 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak tasarlanmıştır. Ağırlıklı olarak 3+1 konutlardır. Biz bu konutların yapımını tamamladıktan sonra Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz ve AFAD Başkanlığımızın koordinesinde hak sahiplerine teslim işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca rezerv alanda yeşil alan ihtiyacını da giderecek Millet Bahçesi Projesi'nin çalışmaları devam etmektedir."