İzmir’de rezerv alanda inşa edilen deprem konutları için tarih belli oldu

Bu projenin de ilk etabındaki 397 konut ve 2 iş yerinin teslim işlemlerine başladıklarını aktaran Bıyıkoğlu, şu bilgileri verdi:

"Şu anda 444 konut, 6 iş yerinden oluşan ikinci etap proje alanımızın ise iskan ve abonelik işlemleri devam etmekte olup teslim işlemlerine başlayacağız. Geriye kalan 2 bin 816 konut ve 60 iş yerinin ise yıl sonuna kadar etaplar halinde teslim edilmesini planlıyoruz. Yani yıl sonuna kadar rezerv alandaki toplam 3 bin 657 konutun tamamını depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."