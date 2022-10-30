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Haberler Galeri İzmir'de rezerv alanda inşa edilen deprem konutları için tarih belli oldu

İzmir'de rezerv alanda inşa edilen deprem konutları için tarih belli oldu

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrası ekipler hemen harekete geçmiş ve çalışmalar başlamıştı. İzmir'de TOKİ tarafından rezerv alanda yapılan 3 bin 657 konutun yıl sonunda tamamlanması hedeflendiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 12:13 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 12:20
İzmir'de rezerv alanda inşa edilen deprem konutları için tarih belli oldu
İzmir’de rezerv alanda inşa edilen deprem konutları için tarih belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu, İzmir depreminin ardından rezerv alanda yaptırılan 3 bin 657 konutluk projenin yıl sonunda tamamlanmasını öngördüklerini bildirdi.

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İzmir'de rezerv alanda inşa edilen deprem konutları için tarih belli oldu
İzmir’de rezerv alanda inşa edilen deprem konutları için tarih belli oldu

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Bıyıkoğlu, İzmir Depremi sonrası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından toplam 5 bin 61 konut, 357 iş yeri, birer anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 2 cami için ihale açıldığını aktardı.

İzmir'de rezerv alanda inşa edilen deprem konutları için tarih belli oldu
İzmir’de rezerv alanda inşa edilen deprem konutları için tarih belli oldu

Yıkılan binaların bulunduğu Mansuroğlu, Manavkuyu ve Salhane mahallelerinde 1404 konut ve 289 iş yerinin teslim edildiğini hatırlatan Bıyıkoğlu, rezerv alan olarak tabir edilen Şehir Hastanesi'nin üst tarafında toplam 3 bin 657 konut ve 68 iş yerinden oluşan projenin devam ettiğini kaydetti.

İzmir'de rezerv alanda inşa edilen deprem konutları için tarih belli oldu
İzmir’de rezerv alanda inşa edilen deprem konutları için tarih belli oldu

Bu projenin de ilk etabındaki 397 konut ve 2 iş yerinin teslim işlemlerine başladıklarını aktaran Bıyıkoğlu, şu bilgileri verdi:

"Şu anda 444 konut, 6 iş yerinden oluşan ikinci etap proje alanımızın ise iskan ve abonelik işlemleri devam etmekte olup teslim işlemlerine başlayacağız. Geriye kalan 2 bin 816 konut ve 60 iş yerinin ise yıl sonuna kadar etaplar halinde teslim edilmesini planlıyoruz. Yani yıl sonuna kadar rezerv alandaki toplam 3 bin 657 konutun tamamını depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

İzmir'de rezerv alanda inşa edilen deprem konutları için tarih belli oldu
İzmir’de rezerv alanda inşa edilen deprem konutları için tarih belli oldu

"MİLLET BAHÇESİ ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR"

Rezerv alanın tamamına elektrik, su, doğalgaz gibi altyapı imkanlarının ulaştığını vurgulayan Bıyıkoğlu, şöyle devam etti:

"Bölgemizde anaokulu, ortaokul, ilkokul ve 2 caminin de inşaatları devam etmektedir. Deprem konutlarımız 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak tasarlanmıştır. Ağırlıklı olarak 3+1 konutlardır. Biz bu konutların yapımını tamamladıktan sonra Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz ve AFAD Başkanlığımızın koordinesinde hak sahiplerine teslim işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca rezerv alanda yeşil alan ihtiyacını da giderecek Millet Bahçesi Projesi'nin çalışmaları devam etmektedir."

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