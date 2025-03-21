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Haberler Galeri İzmir'de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

İzmir'de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (21 Mart Cuma 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 21 Mart Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 21 Mart Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

ALİAĞA KALABAK 21.03.2025 saat 08:04 ile 12:04 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

BUCA DUMLUPINAR 21.03.2025 saat 09:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 0 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

ÇEŞME ÇİFTLİK 21.03.2025 saat 10:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

GÜZELBAHÇE MUSTAFA KEMAL PAŞA 21.03.2025 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

KEMALPAŞA KIZILÜZÜM 21.03.2025 saat 09:21 ile 11:21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

KONAK FERAHLI, MEHMET AKİF, SAYGI, ULUBATLI, YAVUZ SELİM 21.03.2025 saat 10:45 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

MENEMEN GÖKTEPE 21.03.2025 saat 07:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

MENEMEN CUMHURİYET, GAZİ, KEMAL ATATÜRK, ULUS 21.03.2025 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

ÖDEMİŞ BALABANLI, BOZDAĞ, ÇAYLI, DEMİRCİLİ, KARADOĞAN, KAZANLI, KÖFÜNDERE, ORHANGAZİ, TEKKE 21.03.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

ÖDEMİŞ TÜRKÖNÜ 21.03.2025 saat 10:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

TİRE ADNAN MENDERES, ATATÜRK, FATİH, HÜRRİYET, TOKİ 21.03.2025 saat 08:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

TORBALI AHMETLİ, ÖZBEY, YENİKÖY 21.03.2025 saat 10:42 ile 17:44 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.