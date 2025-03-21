İzmir'de saatler süre su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın... 21 Mart Cuma su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (21 Mart Cuma 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 21 Mart Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 21 Mart 2025 10:59 Son Güncelleme : 21 Mart 2025 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





