İzmir'de saatler sürecek su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı: 6 Ağustos Çarşamba 2025 su kesintileri
Son dakika haberleri... İZSU bugün 6 Ağustos Çarşamba 2025 İzmir'de yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 6 Ağustos Çarşamba İzmir'deki su kesintisinin detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe kesinti yaşanacak detayları duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde hangi saatlerde su kesintisi olacak? İşte 6 Ağustos Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI ALPASLAN, BAYRAKLI, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI 06.08.2025 saat 11:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSI 06.08.2025 saat 08:55 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA BARBAROS, ÇINAR, RAFET PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT 06.08.2025 saat 11:35 ile 13:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ALAÇATI, ALTINKUM, ALTINYUNUS, ARDIÇ, BOYALIK, CELAL BAYAR, CUMHURİYET, ÇAKABEY, ÇİFTLİK, FAHRETTİNPAŞA, İSMET İNÖNÜ 31.07.2025 saat 23:00 ile 01.08.2025 saat 09:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ARAP HASAN, BASIN SİTESİ, TAHSİN YAZICI, VATAN 06.08.2025 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BIÇAKÇI 06.08.2025 saat 11:18 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GERELİ, KIŞLA, TÜRKÖNÜ, YILANLI, YOLÜSTÜ 06.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ATATÜRK, KALABAK 06.08.2025 saat 09:19 ile 14:19 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.