  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de saatler süren elektrik kesintisi! 31Temmuz Pazartesi elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de saatler süren elektrik kesintisi! 31Temmuz Pazartesi elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün (31 Temmuz Pazartesi) bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti yapılacak Aliağa, Bornova, Buca, Karşıyaka, Kiraz, Ödemiş, Seferhisar, Torbalı ilçelerinde oturan vatandaşları uyardı. Peki İzmir'de bugün saat kaçta elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 31 Temmuz Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:09 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:20

İzmir’de saatler süren elektrik kesintisi! 31Temmuz Pazartesi elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün (31 Temmuz Pazartesi) elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de saatler süren elektrik kesintisi! 31Temmuz Pazartesi elektrikler ne zaman gelecek?

ALİAĞA
31.07.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE KARDEMİR FABRİKA, KARDEMİR BOZYAKA RES VE CİVARLARI
31.07.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÖZKAN DEMİR ÇELİK ŞANTİYE, CEM DEMİR, KOCAER-1, AZRA GALVANİZ METAL VE CİVARLARI
31.07.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÜÇ-B-HAFRİYAT ÖZEL TR, ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KANTAR ÖZEL TR, NEMPORT LİMAN ÖZEL, DUYGU GÜL ŞİMŞEK ÖZEL TR, ALFA DOLUM TESİSİ ÖZEL TR, NEMRUT LİMAN BORU HATTI ÖZEL TR, BÜYÜK KARCI OTO ÖZEL TR, SEDEF ELEKTRİK ÖZEL TR, İDS DEMİR ÖZEL TR, KOCAER-3 ÖZEL, TURKCELL ÖZEL, TEKNOPET ÖZEL TR, AYAYDIN PETROL ÖZEL TR, BOTAŞ ÖZEL TR, ÜÇSEL ÖZEL TR, KASALI KAMYON MOTOR.TAŞIYICILARE KOOP ÖZEL TR, TECO PETROLCÜLÜK A.Ş. ÖZEL, KARBON ARAY ÖZEL, ÖZGÜVEN MÜHENDİSLİK ÖZEL TR, TURKCELL SAMURLU ÖZEL TR, KAVALALI TURİZM TAŞIMACILIK ÖZEL TR, DELSAN ASFALTLAMA ÖZEL TR, SELMARİN LİMAN ÖZEL TR, MİGİ ENERJİ ÖZEL TR, MİGİSAN TARIM ÖZEL TR, SAMURLU KÖYÜ VE CİVARLARI

İzmir’de saatler süren elektrik kesintisi! 31Temmuz Pazartesi elektrikler ne zaman gelecek?

BERGAMA
31.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARI
31.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ OHT 3/A TR-11 ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI
31.07.2022 09:30 12:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE AŞAĞICUMA, GÖBELLER, AYVATLAR, HİSARKÖY, AŞAĞIBEY, DEMİRCİDERE, OKÇULAR, HACIHAMZALAR, TERZİHALİLLER, YUKARICUMA, YUKARIBEY, ÇAMAVLU, KIARANLI, GÜNEŞLİ, KARAVELİLER VE CİVARLARI
31.07.2022 12:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE AŞAĞICUMA, GÖBELLER, AYVATLAR, HİSARKÖY, AŞAĞIBEY, DEMİRCİDERE, OKÇULAR, HACIHAMZALAR, TERZİHALİLLER, YUKARICUMA VE CİVARLARI

İzmir’de saatler süren elektrik kesintisi! 31Temmuz Pazartesi elektrikler ne zaman gelecek?

BORNOVA
31.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,129,129/16-21-14-18-23-25-22-26-27-28-30-31-32 SOKAKLAR CİVARI
31.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE KÖYÜ, TEZEL LOJİSTİK, AHMET BARSBAY, CENGİZ YOKUŞ, ÜMİT DOĞAN, GÜNAK PLASTİK, SAMSAN, YERSU MAKİNA, MEHMET HANEFİ KAYA, FLORAPLAST, ÖZBEK GERİ DÖNÜŞÜM, KUTLUTAŞ, ERTAN ERİŞEN, SARIKAVAK SOĞUTMA, NAMETULLAH ERDOĞAN, ASAY METAL, YAMANTAŞ, BEŞLER GRUP, ATA DİLEK DERİ, ONUR ARSLAN, MEHMET İSLAM ÖZÇELİK, BİLAL ASLAN
31.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,4.SANAYİ SİTESİ,129,129/21 SOKAKLAR VE CİVARI
31.07.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,ALİ ÖZKAN,TİMTAŞ
31.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,ESİN GÖRYAKIN
31.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI ,IŞIKKENT,EGEMENLİK MAHALLELERİ,ATATÜRK,SALİH OMURTAK, AYDINLAR CADDELERİ, ARSLAN OTO SANAYİ SİTESİ,OTO TAMİRCİLER SİTESİ,93,411, 414,419/1,416,418,57/1-57/8,6148,6153-6145 SOKAKLAR,BM GÜRBÜZ İNŞ. LTD.
31.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HAMDİ KÜÇÜK EDAK S.S. ECZ. KOOP,FİBER PLASTİK SAN .,HML KOMPOZİT, ABALIOĞLU (TAÇ TAVUKÇULUK),TÜRKİYE TÜTÜNLERİ ,İZMİR MEZBAHA DOĞA ET ÜRÜNLERİ,ERPLASTİK İMALAT SAN., ERGSAN OTO SAN.,BİRLİK METAL ,OYMAK OTO YAN SAN.,ALTINTAŞ A.Ş,TATKO LASTİK SANAYİ

İzmir’de saatler süren elektrik kesintisi! 31Temmuz Pazartesi elektrikler ne zaman gelecek?

BUCA
31.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,2301,2302 SOKAK VE CİVARI
31.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ KARAYOLLARI ASFALT PLENT TESİSİ
31.07.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNAKLAR MERKEZ MAHALLESİ,ŞEHİT İSLAM YEŞİL SOKAK,2018,2006 SOKAK VE CİVARLARI

  • SON DAKİKA