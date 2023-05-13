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Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! 13 Mayıs Cumartesi sular ne zaman gelecek?

İzmir'de saatler süren su kesintisi! 13 Mayıs Cumartesi sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün 13 Mayıs Cumartesi su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 13 Mayıs Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:19 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:20
İzmir’de saatler süren su kesintisi! 13 Mayıs Cumartesi sular ne zaman gelecek?

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte ilçe ilçe İzmir su kesintisi...

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! 13 Mayıs Cumartesi sular ne zaman gelecek?

BUCA VALİ RAHMİ BEY 13.05.2023 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 13 Mayıs Cumartesi sular ne zaman gelecek?

KARABURUN BOZKÖY 13.05.2023 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 13 Mayıs Cumartesi sular ne zaman gelecek?

KONAK MERSİNLİ, ÇINARLI 13.05.2023 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 13 Mayıs Cumartesi sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ ZAFER 13.05.2023 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

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