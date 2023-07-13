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Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! 13 Temmuz Perşembe sular ne zaman gelecek?

İzmir'de saatler süren su kesintisi! 13 Temmuz Perşembe sular ne zaman gelecek?

Sular neden kesildi? Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman saat kaçta gelecek? Bugün su kesintisi olacak mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. İzmir'de bugün 13 Temmuz Perşembe Bayındır, Bayındır, Beydağ, Buca, Karşıyaka, Konak, Ödemiş, Urla ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. İZSU resmi sitesi üzerinden su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 13 Temmuz Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 12:35 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 12:41

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 13 Temmuz Perşembe sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesinti haritasını duyurdu. İşte 13 Temmuz Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! 13 Temmuz Perşembe sular ne zaman gelecek?

BAYINDIR ZEYTİNOVA 13.07.2023 saat 10:15 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 13 Temmuz Perşembe sular ne zaman gelecek?

BERGAMA BAHÇELİEVLER 13.07.2023 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 13 Temmuz Perşembe sular ne zaman gelecek?

BEYDAĞ BEYKÖY 13.07.2023 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 13 Temmuz Perşembe sular ne zaman gelecek?

BUCA ÇAMLIKULE 13.07.2023 saat 12:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

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