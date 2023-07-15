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Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! 15 Temmuz Cumartesi sular ne zaman gelecek?

İzmir'de saatler süren su kesintisi! 15 Temmuz Cumartesi sular ne zaman gelecek?

Sular neden kesildi? Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman saat kaçta gelecek? Bugün su kesintisi olacak mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. İzmir'de bugün 15 Temmuz Cumartesi Aliağa, Bayındır, Bornova, Menemen, Urla ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. İZSU resmi sitesi üzerinden su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 15 Temmuz Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:58 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:58

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 15 Temmuz Cumartesi sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesinti haritasını duyurdu. İşte 15 Temmuz Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! 15 Temmuz Cumartesi sular ne zaman gelecek?

ALİAĞA ÇALTILIDERE 15.07.2023 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 15 Temmuz Cumartesi sular ne zaman gelecek?

BAYINDIR ZEYTİNOVA 15.07.2023 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 15 Temmuz Cumartesi sular ne zaman gelecek?

BORNOVA EVKA 4 15.07.2023 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 15 Temmuz Cumartesi sular ne zaman gelecek?

MENEMEN 30 AĞUSTOS 15.07.2023 saat 09:25 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

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