İzmir'de saatler süren su kesintisi! 17 Temmuz Pazartesi sular ne zaman gelecek?

Sular neden kesildi? Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman saat kaçta gelecek? Bugün su kesintisi olacak mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. İzmir'de bugün 17 Temmuz Pazartesi Bornova, Buca, Çeşme, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Konak, Urla ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. İZSU resmi sitesi üzerinden su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 17 Temmuz Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...