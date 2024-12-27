İzmir'de saatler süren su kesintisi! 27 Aralık Cuma sular ne zaman gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 27 Aralık Cuma İzmir su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 27 Aralık Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...