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Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! 27 Aralık Cuma sular ne zaman gelecek?

İzmir'de saatler süren su kesintisi! 27 Aralık Cuma sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 27 Aralık Cuma İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! 27 Aralık Cuma sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 27 Aralık Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! 27 Aralık Cuma sular ne zaman gelecek?

ALİAĞA ATATÜRK, YALI, YENİ, KAZIM DİRİK, KURTULUŞ, KÜLTÜR, YENİ, SİTELER, ÖRNEKKENT 27.12.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 27 Aralık Cuma sular ne zaman gelecek?

BORNOVA ÜMİT 27.12.2024 saat 11:00 ile 12:15 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 27 Aralık Cuma sular ne zaman gelecek?

ÇİĞLİ KÜÇÜK ÇİĞLİ, BALATÇIK 27.12.2024 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 27 Aralık Cuma sular ne zaman gelecek?

DİKİLİ ÇANDARLI 27.12.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 27 Aralık Cuma sular ne zaman gelecek?

KARABAĞLAR ÇALIKUŞU, CENNETOĞLU, SARIYER, KİBAR, GÜNALTAY, UĞUR MUMCU, GENERAL ASIM GÜNDÜZ 27.12.2024 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 27 Aralık Cuma sular ne zaman gelecek?

KARŞIYAKA DEDEBAŞI, GONCALAR 27.12.2024 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 27 Aralık Cuma sular ne zaman gelecek?

KEMALPAŞA ULUCAK 27.12.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 27 Aralık Cuma sular ne zaman gelecek?

KEMALPAŞA ULUCAK 27.12.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 27 Aralık Cuma sular ne zaman gelecek?

KİRAZ OLGUNLAR 26.12.2024 saat 08:00 ile 27.12.2024 saat 16:00 arasında yaklaşık 1 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! 27 Aralık Cuma sular ne zaman gelecek?

KİRAZ ALTINOLUK 27.12.2024 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.