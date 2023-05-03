İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Çeşme, Konak, Ödemiş, Torbalı, Urla...

İzmir'de bugün 3 Mayıs Çarşamba sular kesilecek mi? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Sular saat kaçta gidecek? İzmir'de su kesintisi kaç saat sürecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de bugün Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Çeşme, Konak, Ödemiş, Torbalı, Urla'da sular gidecek. İZSU bugün 3 Mayıs Çarşamba günü için İzmir'de suların kesileceği tüm ilçeleri ve saat aralıklarını açıkladı. İşte 3 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak saatler...