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İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Çeşme, Konak, Ödemiş, Torbalı, Urla...
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Çeşme, Konak, Ödemiş, Torbalı, Urla...
İzmir'de bugün 3 Mayıs Çarşamba sular kesilecek mi? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Sular saat kaçta gidecek? İzmir'de su kesintisi kaç saat sürecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de bugün Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Çeşme, Konak, Ödemiş, Torbalı, Urla'da sular gidecek. İZSU bugün 3 Mayıs Çarşamba günü için İzmir'de suların kesileceği tüm ilçeleri ve saat aralıklarını açıkladı. İşte 3 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak saatler...
Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 10:46
Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 10:50
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Çeşme, Konak, Ödemiş, Torbalı, Urla...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugün arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 3 Mayıs Çarşamba İzmir su kesintisi detayları..
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Çeşme, Konak, Ödemiş, Torbalı, Urla...
BAYRAKLI BAYRAKLI, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI, ALPASLAN 03.05.2023 saat 09:45 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Çeşme, Konak, Ödemiş, Torbalı, Urla...
BORNOVA ERZENE 03.05.2023 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Çeşme, Konak, Ödemiş, Torbalı, Urla...
ÇEŞME BOYALIK 03.05.2023 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Çeşme, Konak, Ödemiş, Torbalı, Urla...
KARABAĞLAR ŞEHİTLER, MALİYECİLER, METİN OKTAY, ESENYALI, ABDİ İPEKÇİ, POLİGON 03.05.2023 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.