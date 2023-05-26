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İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Çeşme, Dikili, Foça, Karabağlar, Urla...
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Çeşme, Dikili, Foça, Karabağlar, Urla...
İzmir'de bugün 26 Mayıs Cuma su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'inBayraklı, Çeşme, Dikili, Foça, Karabağlar, Urla ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 26 Mayıs Cuma İzmir'de suların kesileceği saat ve kesinti detayları...
Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 10:29
Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 10:58
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte ilçe ilçe İzmir su kesintisi...
BAYRAKLI FUAT EDİP BAKSI, BAYRAKLI, ÇİÇEK, ALPASLAN 26.05.2023 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME SAKARYA, 16 EYLÜL 26.05.2023 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI 26.05.2023 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, FATİH 26.05.2023 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.