İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bayraklı, Çeşme, Dikili, Foça, Karabağlar, Urla...

İzmir'de bugün 26 Mayıs Cuma su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'inBayraklı, Çeşme, Dikili, Foça, Karabağlar, Urla ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 26 Mayıs Cuma İzmir'de suların kesileceği saat ve kesinti detayları...