İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bergama, Çeşme, Karşıyaka, Konak...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (8 Mart Cumartesi) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'in Aliağa, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Buca, Çeşme, Karşıyaka, Konak, Menemen, Ödemiş, Torbalı ilçelerinde sular kesilecek. İşte 8 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (8 Mart Cumartesi) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 8 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ, ŞAKRAN SAYFİYE 08.03.2025 saat 10:48 ile 12:48 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 08.03.2025 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA ATMACA, BARBAROS, GAZİPAŞA, SELÇUK, TURABEY 08.03.2025 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA FIRAT, GÖKSU, YEŞİLBAĞLAR 08.03.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÇİFTLİK 08.03.2025 saat 11:18 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA ÖRNEKKÖY 08.03.2025 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK BOĞAZİÇİ, LEVENT 08.03.2025 saat 09:12 ile 18:12 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, MEHMET AKİF, MEHTAP, ULUBATLI 08.03.2025 saat 11:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ATATÜRK 08.03.2025 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN AYVACIK 08.03.2025 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ARTICAK, ÇAMLICA, ÇAYIR, ÇOBANLAR, DEMİRDERE, ERTUĞRUL, GERELİ, GÖLCÜK, GÜNEY, HAMAM, KAZANLI, KÖSELER, KURUCUOVA, KÜÇÜKÖREN, KÜRE, MESCİTLİ, OVAKENT, YOLÜSTÜ 08.03.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR, İNÖNÜ, TÜRKMENKÖY 08.03.2025 saat 09:58 ile 12:58 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI TULUM 08.03.2025 saat 10:44 ile 13:44 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.