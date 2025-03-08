İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bergama, Çeşme, Karşıyaka, Konak...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (8 Mart Cumartesi) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'in Aliağa, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Buca, Çeşme, Karşıyaka, Konak, Menemen, Ödemiş, Torbalı ilçelerinde sular kesilecek. İşte 8 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 08 Mart 2025 12:04 Son Güncelleme : 08 Mart 2025 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





