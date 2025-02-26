  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bergama, Karşıyaka, Urla...

İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bergama, Karşıyaka, Urla...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 26 Şubat Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Karşıyaka, Urla...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 26 Şubat Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Karşıyaka, Urla...

BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA 26.02.2025 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Karşıyaka, Urla...

GÜZELBAHÇE YELKİ 26.02.2025 saat 08:51 ile 11:52 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Karşıyaka, Urla...

GÜZELBAHÇE ÇAMLI 26.02.2025 saat 10:15 ile 12:16 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Karşıyaka, Urla...

KARŞIYAKA BOSTANLI 26.02.2025 saat 11:08 ile 12:08 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Karşıyaka, Urla...

MENDERES GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK 26.02.2025 saat 09:56 ile 13:56 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Karşıyaka, Urla...

ÖDEMİŞ ARTICAK, BOZDAĞ, KAZANLI, KÖSELER, TEKKE 26.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Karşıyaka, Urla...

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, SIĞACIK 26.02.2025 saat 10:35 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Karşıyaka, Urla...

TİRE TOKİ 26.02.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bergama, Karşıyaka, Urla...

URLA GÜLBAHÇE 26.02.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.