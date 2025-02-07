İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Ödemiş...
Son dakika İzmir haberleri... İZSU 7 Şubat Cuma (bugün) İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İzmir'de bugün Bergama, Bornova, Çeşme, Ödemiş ve Torbalı'da sular kesilecek. İşte 7 Şubat Cuma İzmir su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İZSU bugünün kesinti yaşanacak ilçelerini duyurdu. İşte 7 Şubat Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...