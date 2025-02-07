İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU 7 Şubat Cuma (bugün) İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İzmir'de bugün Bergama, Bornova, Çeşme, Ödemiş ve Torbalı'da sular kesilecek. İşte 7 Şubat Cuma İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 07 Şubat 2025 12:03 Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





