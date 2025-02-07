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Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Ödemiş...

İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU 7 Şubat Cuma (bugün) İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İzmir'de bugün Bergama, Bornova, Çeşme, Ödemiş ve Torbalı'da sular kesilecek. İşte 7 Şubat Cuma İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İZSU bugünün kesinti yaşanacak ilçelerini duyurdu. İşte 7 Şubat Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Ödemiş...

BERGAMA KURTULUŞ, TALATPAŞA, ULUCAMİİ 07.02.2025 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Ödemiş...

BORNOVA GAZİ OSMAN PAŞA, RAFET PAŞA 07.02.2025 saat 10:03 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Ödemiş...

ÇEŞME ÇİFTLİK 07.02.2025 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Ödemiş...

ÖDEMİŞ PİRİNÇÇİ 07.02.2025 saat 08:48 ile 10:49 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Ödemiş...

ÖDEMİŞ BOZDAĞ, BUCAK, CEVİZALAN, ÇAĞLAYAN, DOLAYLAR, GERÇEKLİ, GÖLCÜK, GÜNLÜCE, KAZANLI, KUTLUBEYLER, MURSALLI, TEKKE 07.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Çeşme, Ödemiş...

TORBALI HELVACI, ORMANKÖY 07.02.2025 saat 10:53 ile 01:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.