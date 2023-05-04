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İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bornova, Karaburun, Konak, Menemen, Torbalı...
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bornova, Karaburun, Konak, Menemen, Torbalı...
İzmir'de bugün 4 Mayıs Perşembe sular kesilecek mi? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Sular saat kaçta gidecek? İzmir'de su kesintisi kaç saat sürecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de bugün Bornova, Karaburun, Konak, Menemen, Torbalı'da sular gidecek. İZSU bugün 4 Mayıs Perşembe günü için İzmir'de suların kesileceği tüm ilçeleri ve saat aralıklarını açıkladı. İşte 4 Mayıs Perşembe 2023 İzmir'de su kesintisi yaşanacak saatler...
Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2023 Perşembe 11:51
Güncelleme Tarihi: 4 Mayıs 2023 Perşembe 12:01
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugün arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 4 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi detayları...
BORNOVA KAZIMDİRİK 04.05.2023 saat 11:35 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
KARABURUN MORDOĞAN 04.05.2023 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇANKAYA, MİTHATPAŞA, MURAT REİS 04.05.2023 saat 11:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT 04.05.2023 saat 11:45 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.