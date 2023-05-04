İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bornova, Karaburun, Konak, Menemen, Torbalı...

İzmir'de bugün 4 Mayıs Perşembe sular kesilecek mi? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Sular saat kaçta gidecek? İzmir'de su kesintisi kaç saat sürecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de bugün Bornova, Karaburun, Konak, Menemen, Torbalı'da sular gidecek. İZSU bugün 4 Mayıs Perşembe günü için İzmir'de suların kesileceği tüm ilçeleri ve saat aralıklarını açıkladı. İşte 4 Mayıs Perşembe 2023 İzmir'de su kesintisi yaşanacak saatler...