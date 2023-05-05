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İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bornova, Konak, Menemen, Kemalpaşa, Ödemiş...
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bornova, Konak, Menemen, Kemalpaşa, Ödemiş...
İzmir'de bugün 5 Mayıs Cuma sular kesilecek mi? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Sular saat kaçta gidecek? İzmir'de su kesintisi kaç saat sürecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de bugün Bornova, Kemalpaşa, Konak, Menemen'de sular gidecek. İZSU bugün 5 Mayıs Cuma günü için İzmir'de suların kesileceği tüm ilçeleri ve saat aralıklarını açıkladı. İşte 5 Mayıs Cuma 2023 İzmir'de su kesintisi yaşanacak saatler...
Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 10:57
Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 10:59
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugün arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 5 Mayıs Cuma İzmir su kesintisi detayları...
BORNOVA YUNUS EMRE 05.05.2023 saat 10:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY 05.05.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK EGE, UMURBEY 05.05.2023 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN EMİRALEM MERKEZ, YAYLA, DEĞİRMENDERE 05.05.2023 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.