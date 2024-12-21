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İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de yaşanacak su kesintilerini saat vererek duyurdu. Bugün (21 Aralık Cumartesi) "İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak" sorusunun yanıtını araştırılıyor. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintisinin ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (21 Aralık Cumartesi) birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 21 Aralık Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÖDEMİŞ KAYAKÖY 21.12.2024 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÖDEMİŞ KONAKLI, OVAKENT, BOZDAĞ, BİRGİ, HACIHASAN, GERÇEKLİ, KAZANLI, BOZCAYAKA, KEMENLER, BIÇAKÇI, YOLÜSTÜ, MESCİTLİ 21.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÖDEMİŞ UMURBEY, EMMİOĞLU, ÜÇ EYLÜL 21.12.2024 saat 09:50 ile 14:50 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÖDEMİŞ BİRGİ 21.12.2024 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

URLA DENİZLİ, GÜVENDİK 21.12.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

URLA YELALTI, CAMİATİK 21.12.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.