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Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıyaka, Kınık, Urla, Tire...

İzmir'de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıyaka, Kınık, Urla, Tire...

İzmir'de bugün 27 Mayıs Cumartesi su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'in Çeşme, Karşıyaka, Kınık, Urla, Selçuk, Tire ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 27 Mayıs Cumartesi İzmir'de suların kesileceği saat ve kesinti detayları...

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:59 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:01
İzmir’de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıyaka, Kınık, Urla, Tire...

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte ilçe ilçe İzmir su kesintisi...

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ÇEŞME OVACIK 27.05.2023 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıyaka, Kınık, Urla, Tire...

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıyaka, Kınık, Urla, Tire...

SELÇUK GÖKÇEALAN 27.05.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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