İzmir'de saatler süren su kesintisi! Çeşme, Karşıyaka, Kınık, Urla, Tire...

İzmir'de bugün 27 Mayıs Cumartesi su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'in Çeşme, Karşıyaka, Kınık, Urla, Selçuk, Tire ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 27 Mayıs Cumartesi İzmir'de suların kesileceği saat ve kesinti detayları...