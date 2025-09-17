İzmir'de saatler süren su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Su kesintilerinin sık sık yaşandığı İzmir'de bugün de arıza ve çalışma kaynaklı su kesintilerinin olması bekleniyor. İZSU İzmir'de yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçede sular kesilecek, sular ne zaman gelecek? İşte 17 Eylül Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 17 Eylül 2025 10:38 Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





