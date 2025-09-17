  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Su kesintilerinin sık sık yaşandığı İzmir'de bugün de arıza ve çalışma kaynaklı su kesintilerinin olması bekleniyor. İZSU İzmir'de yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçede sular kesilecek, sular ne zaman gelecek? İşte 17 Eylül Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 17 Eylül Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

ALİAĞA KÜLTÜR 17.09.2025 saat 09:29 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI ALPASLAN, BAYRAKLI, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI 17.09.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BEYDAĞ AKTEPE 17.09.2025 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA TUNA 17.09.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YENİ, YUKARI 17.09.2025 saat 09:13 ile 14:13 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ YENİ 17.09.2025 saat 09:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN CUMHURİYET, GAZİ, ULUS 17.09.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.