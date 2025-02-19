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Haberler Galeri İzmir'de saatler süren su kesintisi! Karşıyaka, Urla, Tire, Ödemiş...

İzmir'de saatler süren su kesintisi! Karşıyaka, Urla, Tire, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (19 Şubat Çarşamba) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 19 Şubat Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Karşıyaka, Urla, Tire, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 19 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Karşıyaka, Urla, Tire, Ödemiş...

KARABAĞLAR GÜNALTAY, KİBAR, SARIYER, SELVİLİ, YUNUS EMRE 19.02.2025 saat 10:18 ile 12:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Karşıyaka, Urla, Tire, Ödemiş...

KARŞIYAKA FİKRİ ALTAY, ŞEMİKLER 19.02.2025 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Karşıyaka, Urla, Tire, Ödemiş...

KARŞIYAKA BAHARİYE, BAHÇELİEVLER 19.02.2025 saat 11:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Karşıyaka, Urla, Tire, Ödemiş...

KİRAZ YAĞLAR 19.02.2025 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Karşıyaka, Urla, Tire, Ödemiş...

MENEMEN 9 EYLÜL 19.02.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Karşıyaka, Urla, Tire, Ödemiş...

ÖDEMİŞ BOZDAĞ, ERTUĞRUL, GERELİ, KURUCUOVA, MESCİTLİ, OVAKENT, TEKKE 19.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Karşıyaka, Urla, Tire, Ödemiş...

TİRE HÜRRİYET 19.02.2025 saat 10:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Karşıyaka, Urla, Tire, Ödemiş...

URLA İÇMELER 19.02.2025 saat 08:58 ile 12:58 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.