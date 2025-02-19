İzmir'de saatler süren su kesintisi! Karşıyaka, Urla, Tire, Ödemiş...
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (19 Şubat Çarşamba) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 19 Şubat Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 19 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...