İzmir'de saatler süren su kesintisi! Karşıyaka, Urla, Tire, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (19 Şubat Çarşamba) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 19 Şubat Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 19 Şubat 2025 11:31 Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





