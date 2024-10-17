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İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Ekim Perşembe su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (17 Ekim Perşembe) bazı ilçelerde suların kesileceğini saat vererek duyurdu. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 17 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Ekim Perşembe su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 17 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Ekim Perşembe su kesintisi

BAYRAKLI YAMANLAR, ORG. NAFİZ GÜRMAN 17.10.2024 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Ekim Perşembe su kesintisi

BORNOVA KEMALPAŞA 17.10.2024 saat 09:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Ekim Perşembe su kesintisi

KARŞIYAKA ŞEMİKLER 17.10.2024 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Ekim Perşembe su kesintisi

KARŞIYAKA MUSTAFA KEMAL 17.10.2024 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.