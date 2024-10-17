İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Ekim Perşembe su kesintisi
Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (17 Ekim Perşembe) bazı ilçelerde suların kesileceğini saat vererek duyurdu. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 17 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisinin detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 17 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...