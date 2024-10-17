İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Ekim Perşembe su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (17 Ekim Perşembe) bazı ilçelerde suların kesileceğini saat vererek duyurdu. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 17 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 17 Ekim 2024 10:59 Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





