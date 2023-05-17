İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Aliağa, Dikili, Beydağ, Bornova, Ödemiş...

İzmir'de bugün 17 Mayıs Çarşamba su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'in Aliağa, Dikili, Beydağ, Bornova, Ödemiş, Torbalı ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 17 Mayıs Çarşamba İzmir'de suların kesileceği saat ve kesinti detayları...