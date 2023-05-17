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İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Aliağa, Dikili, Beydağ, Bornova, Ödemiş...
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Aliağa, Dikili, Beydağ, Bornova, Ödemiş...
İzmir'de bugün 17 Mayıs Çarşamba su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'in Aliağa, Dikili, Beydağ, Bornova, Ödemiş, Torbalı ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 17 Mayıs Çarşamba İzmir'de suların kesileceği saat ve kesinti detayları...
Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 10:43
Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 10:47
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte ilçe ilçe İzmir su kesintisi...
BAYINDIR KARAHALİLLİ 17.05.2023 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA MERKEZ, TUNA 17.05.2023 saat 09:50 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EVKA 4, EĞRİDERE 17.05.2023 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ BADEMLİ 17.05.2023 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.