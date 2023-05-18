İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çeşme, Dikili, Kınık, Menemen, Ödemiş, Seferhisar, Torbalı...

İzmir'de bugün 18 Mayıs Perşembe su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'in eşme, Dikili, Kınık, Menemen, Ödemiş, Seferhisar, Torbalı ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 18 Mayıs Perşembe İzmir'de suların kesileceği saat ve kesinti detayları...