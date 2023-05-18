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İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çeşme, Dikili, Kınık, Menemen, Ödemiş, Seferhisar, Torbalı...
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çeşme, Dikili, Kınık, Menemen, Ödemiş, Seferhisar, Torbalı...
İzmir'de bugün 18 Mayıs Perşembe su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'in eşme, Dikili, Kınık, Menemen, Ödemiş, Seferhisar, Torbalı ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 18 Mayıs Perşembe İzmir'de suların kesileceği saat ve kesinti detayları...
Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 10:51
Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 10:51
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte ilçe ilçe İzmir su kesintisi...
ÇEŞME İSMET İNÖNÜ 18.05.2023 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI 18.05.2023 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK SUCAHLI 17.05.2023 saat 16:10 ile 18.05.2023 saat 11:10 arasında yaklaşık 19 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN KEMAL ATATÜRK, CUMHURİYET, ULUS, GAZİ 18.05.2023 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.