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İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir'de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir'de bugün 26 Nisan Çarşamba su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 26 Nisan Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 11:14
Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 11:20
İzmir'de yaşanacak su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugün arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 26 Nisan Çarşamba İzmir su kesintisi detayları..
BORNOVA MERKEZ 26.04.2023 saat 11:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME BOYALIK 26.04.2023 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI 26.04.2023 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR MENDERES 26.04.2023 saat 10:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.