İzmir’de saatler süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de yaşanacak su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugün arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 26 Nisan Çarşamba İzmir su kesintisi detayları..