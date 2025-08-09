İzmir'de saatlerce su olmayacak! 9 Ağustos Cumartesi 2025 sular ne zaman gelecek?
Son dakika haberleri... İZSU bugün 9 Ağustos Cumartesi 2025 İzmir'de yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 9 Ağustos Cumartesi İzmir'deki su kesintisinin detayları...
SEMANUR ARSLAN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe kesinti yaşanacak detayları duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde hangi saatlerde su kesintisi olacak? İşte 9 Ağustos Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...