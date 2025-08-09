  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri İzmir'de saatlerce su olmayacak! 9 Ağustos Cumartesi 2025 sular ne zaman gelecek?

Son dakika haberleri... İZSU bugün 9 Ağustos Cumartesi 2025 İzmir'de yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 9 Ağustos Cumartesi İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe kesinti yaşanacak detayları duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde hangi saatlerde su kesintisi olacak? İşte 9 Ağustos Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

BAYRAKLI OSMANGAZİ 09.08.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA BİRLİK, KOŞUKAVAK, MERİÇ, TUNA 09.08.2025 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA MEHMET AKİF ERSOY 09.08.2025 saat 11:32 ile 13:33 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK BALLIKUYU, İMARİYE, KOSOVA, YEŞİLDERE 09.08.2025 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ AKINCILAR, ANAFARTALAR, ATATÜRK, BENGİSU, HÜRRİYET, İNÖNÜ, KUVVETLİ, MİMAR SİNAN, ZAFER 09.08.2025 saat 09:12 ile 14:12 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE KURŞAK 08.08.2025 saat 20:30 ile 09.08.2025 saat 15:00 arasında yaklaşık 18 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER 09.08.2025 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA ÖZBEK 09.08.2025 saat 08:50 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.