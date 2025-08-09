İzmir’de saatlerce su olmayacak! 9 Ağustos Cumartesi 2025 sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe kesinti yaşanacak detayları duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde hangi saatlerde su kesintisi olacak? İşte 9 Ağustos Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...