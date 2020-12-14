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Haberler Galeri İzmir'de sağanak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı

İzmir'de sağanak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sağanak yağmurun ardından deniz yükseldi. Taşan sular nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 08:31 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 08:31
İzmir'de sağanak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı

İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağmur, gece saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun yağmur ile Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı. Taşan sular nedeniyle park, bahçeler ve site otoparkı sular altında kaldı. Vatandaşlar, sel suları kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.

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İzmir'de sağanak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı

Öte yandan, site bekçileri ve itfaiye ekipleri vatandaşların araçlarını kurtarması için uyarılar yaptı. Su seviyesi yer yer 60 ile 70 santimetreyi bulurken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar yaşanan bu durumdan dolayı belediyeye tepki gösterirken, ekipler su tahliye çalışmalarını hızlandırdı.

İzmir'de sağanak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı

"BU OLAYI 4 SEFERDİR YAŞIYORUM"
Bu tarz olayların daha öncede yaşandığını belirten bir vatandaş, "Bu benim üçüncü otomobilim, yaşadığım dördüncü su baskını. Öyle ahlaksız insanlar ki, şuradaki rantı görüyorsunuz.

İzmir'de sağanak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı

Burada oturan insanların bir çoğu zamanında ev almış, bir çoğu emekli. Görüyorsunuz şu otomobilin halini. İmkanları kısıtlı olan insanlara şu pandemi döneminde bunu yaşattılar. Bu saatte haber veriliyor bize; su bastıktan sonra.

İzmir'de sağanak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı

Hiç bir önlem aldıkları yok, hepsi yalan. Buraları birilerine peşkeş çekmişler. Bu insanlarımızın kaderi bu" diye konuştu.

DHA

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