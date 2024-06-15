İzmir’de şehitliklerde buruk bayram arifesi

Mehmet Çelik'in bir süre önce ikiz torunlarının doğduğunu anlatan baba Çelik, "İki kız torunu doğdu, aynı dedesine benziyorlar. Dokuzuncu seneye girdik hala gelecekmiş gibi hissediyorum. Allah'ım önce beni evladımla kavuştur diye dua ediyorum. Bayramlarda da gelip taşını, fotoğrafını öpüp gidiyoruz. Allah'a isyan etmiyoruz ama ben hep 'bayram bizim neyimize' diyorum." diye konuştu.

