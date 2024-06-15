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İzmir'de şehitliklerde buruk bayram arifesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri yakınlarının mezarına ziyarette bulundu. Şehit yakınları bayramları hüzünlü geçirdiklerini ifade etti.

AA

Giriş Tarihi: 15.06.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 15:03

İzmir’de şehitliklerde buruk bayram arifesi

İzmir'de şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygulu anlar yaşadı.
Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

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İzmir’de şehitliklerde buruk bayram arifesi

Diyarbakır-Bingöl karayolunda, 2016 yılında PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 6 arkadaşıyla şehit olan Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik'in babası Mehmet Çelik, şehit aileleri olarak bayramları hüzünlü geçirdiklerini belirtti.

İzmir’de şehitliklerde buruk bayram arifesi

Mehmet Çelik'in bir süre önce ikiz torunlarının doğduğunu anlatan baba Çelik, "İki kız torunu doğdu, aynı dedesine benziyorlar. Dokuzuncu seneye girdik hala gelecekmiş gibi hissediyorum. Allah'ım önce beni evladımla kavuştur diye dua ediyorum. Bayramlarda da gelip taşını, fotoğrafını öpüp gidiyoruz. Allah'a isyan etmiyoruz ama ben hep 'bayram bizim neyimize' diyorum." diye konuştu.

İzmir’de şehitliklerde buruk bayram arifesi

Evladının mezar taşını öpüp gözyaşı döken anne Mesude Çelik de tüm şehit yakınlarının Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, onlara sabır diledi.