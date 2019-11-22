İzmir'de sevimli köpek 'Babür' tedavi bekliyor

'Babür'ün araç çarpması nedeniyle dişlerinin döküldüğünü ve çenesini düzgün kullanamadığını anlatan Güven, "Bu köpek 6 yıldır burada. Karşıdaki Basmane çukurunda duran bekçi getirdi bu köpeği. Daha sonra orada inşaat başlayınca bekçi gitti ve köpeğe biz bakmaya başladık. Evden ciğer, tavuk, salam, sosis gibi yumuşak gıdalar getirip veriyoruz. Dişleri olmadığı için hiçbir şeyi çiğneyemiyor. Direkt yutuyor. Ağzının kenarlarında 2- 3 dişi var. Birkaç kişi gelip, 'Çenesini yaptırırız' dedi. Gelen gitti. 8 yaşında vardır. Sabahları otellere gazete dağıtıyorum. Benimle beraber dolaşıyor" dedi.