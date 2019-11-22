İzmir'de sevimli köpek 'Babür' tedavi bekliyor

Cemal Kocakahya ise işe geldiği her sabah 'Babür' ile selamlaştığını dile getirerek, "'Babür' buranın maskotu gibi oldu. Her sabah beni görüp selam veriyor. Çok akıllı. Bir kere seveni unutmuyor. Elini uzat dediğimizde patisini uzatıyor. Bazen acısı, ağrısı oluyor. O zaman agresifleşiyor. Çenesinde problem var. Tedavi edilmeli. Burnunu yalayamadığı için kuruyor. Besinleri ısırarak kesip parçalayamıyor. Hep aynı şeyleri yiyor. Daha çok yumuşak şeyler tüketebiliyor. Eğer mümkünse çenesi tedavi edilsin. Düzgün beslenemediği için iyice zayıfladı" dedi.