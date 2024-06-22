İzmir’de termometreler 40 dereceye dayandı! Sokaklar boş kaldı

'İZMİR BOMBOŞ'

"41 senedir İzmir'de yaşıyorum, inanın ki bu sene kadar sıcaklık görmedim" diyen Tarkan Şimşirler (41), "Bu sene gerçekten de çok sıcak. Bayram dolasıyla da zaten İzmir halkı yok. İzmir bomboş, herkes yazlıklara, deniz olan sahil beldelerine gitti. Gördüğünüz gibi Kordon'da kimsecikler yok. Normalde burası cıvıl cıvıl olurdu. İğne atsanız yere düşmezdi. Ama maalesef sıcaklardan dolayı kimse yok. İzmir bomboş" dedi.