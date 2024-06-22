İzmir’de termometreler 40 dereceye dayandı! Sokaklar boş kaldı

Giriş Tarihi: 22.06.2024 15:03Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 15:04
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İzmir'de mevsim normallerinin üzerine çıkarak, gölgede 39 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle kent merkezindeki Kordon gibi işlek cadde ve sokaklarının boş kaldığı görüldü.
İzmir'de hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İzmir'de hafta sonunun aşırı sıcak geçmesi bekleniyor. İzmir'in kent merkezindeki bazı ilçelerinde hava sıcaklığının 39 dereceye çıkması beklenirken, kırsal kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklığın 43 dereceye kadar ulaşması tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar İzmirlilerin kent merkezinde yaşayan insanların tatil beldelerine akın etmesine neden olurken, kentin merkezi boş kaldı. İzmir'in en yoğun yerlerinden Konak Meydanı ve Kordon Sahili de kavuran sıcaklıklar nedeniyle boşaldı.
'İZMİR BOMBOŞ' "41 senedir İzmir'de yaşıyorum, inanın ki bu sene kadar sıcaklık görmedim" diyen Tarkan Şimşirler (41), "Bu sene gerçekten de çok sıcak. Bayram dolasıyla da zaten İzmir halkı yok. İzmir bomboş, herkes yazlıklara, deniz olan sahil beldelerine gitti. Gördüğünüz gibi Kordon'da kimsecikler yok. Normalde burası cıvıl cıvıl olurdu. İğne atsanız yere düşmezdi. Ama maalesef sıcaklardan dolayı kimse yok. İzmir bomboş" dedi.