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Haberler Galeri İzmir'de sıcaklık artıyor! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! 15 Temmuz Perşembe hava durumu...

İzmir'de sıcaklık artıyor! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! 15 Temmuz Perşembe hava durumu...

İzmir'de sıcaklıklar yükselecek mi? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İşte 15 Temmuz Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 08:47
İzmir'de sıcaklık artıyor! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! 15 Temmuz Perşembe hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (61- 150 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir'de sıcaklık artıyor! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! 15 Temmuz Perşembe hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu

İzmir'de sıcaklık artıyor! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! 15 Temmuz Perşembe hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de sıcaklık artıyor! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! 15 Temmuz Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de sıcaklık artıyor! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! 15 Temmuz Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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