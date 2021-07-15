İzmir'de sıcaklık artıyor! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! 15 Temmuz Perşembe hava durumu...

İzmir'de sıcaklıklar yükselecek mi? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İşte 15 Temmuz Perşembe hava durumu...